Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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Novartis Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis anlässlich der Investorenveranstaltung "dbAccess European Champions Conference" mit einem Kursziel von 135 Franken auf "Buy" belassen. Mit Blick auf den Umsatz des Pharmakonzerns habe sich das Management zuversichtlich gezeigt, zumindest die untere Grenze der Zielspanne für 2026 zu erreichen, wobei insbesondere die positive Entwicklung bei Leqvio und Kisqali hervorgehoben worden sei, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Buy
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
135.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
118.36 CHF
|
Abst. Kursziel*:
14.06%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
118.68 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.75%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novartis AG
|
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