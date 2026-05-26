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Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

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27.05.2026 09:43:23

Novartis Buy

Novartis
118.68 CHF -0.19%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis anlässlich der Investorenveranstaltung "dbAccess European Champions Conference" mit einem Kursziel von 135 Franken auf "Buy" belassen. Mit Blick auf den Umsatz des Pharmakonzerns habe sich das Management zuversichtlich gezeigt, zumindest die untere Grenze der Zielspanne für 2026 zu erreichen, wobei insbesondere die positive Entwicklung bei Leqvio und Kisqali hervorgehoben worden sei, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis AG Buy
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
135.00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
118.36 CHF 		Abst. Kursziel*:
14.06%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
118.68 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
13.75%
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
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29.04.26 Novartis Neutral UBS AG
29.04.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
29.04.26 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
29.04.26 Novartis Equal Weight Barclays Capital
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