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Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

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29.04.2026 07:56:55

Novartis Equal Weight

Novartis
115.16 CHF 0.74%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novartis nach Zahlen mit einem Kursziel von 120 Franken auf "Equal Weight" belassen. James Gordon passte sein Bewertungsmodell in seiner am Mittwoch vorliegenden Auswertung an die Erkenntnisse vom ersten Quartal an. Das Verhältnis von Chancen und Risiken sei auf dem aktuellen Bewertungsniveau recht ausgewogen. Im zweiten Halbjahr stünden viele wichtige Studienergebnisse bevor./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 16:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis AG Equal Weight
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
120.00 CHF
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
114.72 CHF 		Abst. Kursziel*:
4.60%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
115.16 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
4.20%
Analyst Name::
James Gordon 		KGV*:
-
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