Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’160 0.0%  SPI 18’538 -0.2%  Dow 49’267 0.2%  DAX 24’040 -0.2%  Euro 0.9241 0.4%  EStoxx50 5’844 -0.3%  Gold 4’583 -2.1%  Bitcoin 59’990 -1.3%  Dollar 0.7889 0.5%  Öl 111.1 2.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Novartis1200526NVIDIA994529Roche1203204Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
RBC-Analyse: Diese europäischen Grossbanken spüren die Auswirkungen von Krypto-Zahlungen durch Unternehmen am stärksten
Swiss Life-Aktie: Anleihe über 500 Millionen Euro ausgegeben
Ausblick: Visa gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Deutsche Telekom-Aktie fällt: Beschäftigte sollen bundesweit die Arbeit niederlegen
Ethereum erzielt im ersten Quartal Rekordwert bei Transaktionen
Suche...
Plus500 Depot

Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

114.72
CHF
0.64
CHF
0.56 %
17:36:35
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.04.2026 16:32:15

Novartis Halten

Novartis
114.31 CHF 0.52%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Novartis nach vorgelegten Quartalszahlen von 127 auf 124 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Umsatzverluste durch Generika überwögen das Wachstum der Volumina des Pharmakonzerns, schrieb Analyst Elmar Kraus in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/bek/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 16:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 16:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis AG Halten
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
114.66 CHF 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
114.31 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Elmar Kraus 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Novartis AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Novartis AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
16:32 Novartis Halten DZ BANK
12:37 Novartis Market-Perform Bernstein Research
10:29 Novartis Neutral UBS AG
08:55 Novartis Equal Weight Barclays Capital
08:21 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen