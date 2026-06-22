Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
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Brenntag SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Brenntag nach Eckdaten und einer Prognoseerhöhung auf "Hold" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Der Chemikalienhändler habe die Markterwartung für das operative Ergebnis (Ebitda) im zweite Quartal deutlich übertroffen, schrieb Marcus Dunford-Castro in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Mittelpunkt der Ebitda-Spanne für 2026 entspreche derweil der Markterwartung./rob/la/zb;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Brenntag SE Hold
|
Unternehmen:
Brenntag SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
56.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
53.80 €
|
Abst. Kursziel*:
4.09%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
55.88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.21%
|
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro
|
KGV*:
-
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