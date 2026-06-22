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Verkaufsempfehlungen KW 25 22.06.2026 03:34:37

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Diese Aktien empfehlen Analysten zum Verkauf:

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    Mit einer überraschenden Prognoseanhebung meldet sich die Online-Apotheke eindrucksvoll zurück. Die Aktie springt über wichtige Chartmarken, Analysten sehen neues Potenzial - und das Wachstum gewinnt wieder spürbar an Breite.

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    SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

    n diesem Interview spricht @TimSchaeferMedia direkt aus New York über den bevorstehenden Börsengang von SpaceX. Die Erwartungen sind riesig, die Bewertung sorgt für Diskussionen und viele Anleger fragen sich: Ist das die nächste Jahrhundertaktie oder ein gefährlicher Hype?

    https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

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    12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
    mehr

    Mini-Futures auf SMI

    Typ Stop-Loss Hebel Symbol
    Short 14’324.91 19.95 S43BWU
    Short 14’615.16 13.98 S5ZB6U
    Short 15’180.49 8.85 SX0BIU
    SMI-Kurs: 13’771.28 19.06.2026 17:30:00
    Long 13’216.90 19.95 SLBIBU
    Long 12’914.71 13.90 SUTB5U
    Long 12’369.49 9.00 SZ4B3U
    Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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