NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Easyjet auf "Underweight" mit einem Kursziel von 340 Pence belassen. Analyst Harry J Gowers beschäftigte in einer am Montag vorliegenden Studie mit dem Schritt der US-Investmentgesellschaft Castlelake, die an diesem Tag drei Übernahmeangebote öffentlich gemacht habe, die der Verwaltungsrat der Billigfluggesellschaft abgelegt hatte. Damit wolle Castlelake wohl eine Reaktion der Aktionäre auf die Vorzüge des dritten und damit jüngsten Angebots hervorrufen. So könnte die Gesellschaft entweder Unterstützung für ein viertes Angebot erhalten oder eine Bestätigung dafür bekommen, noch vor Fristablauf von dem Vorhaben Abstand zu nehmen, schrieb er./ck/rob/jha/;