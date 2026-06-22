Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’826 0.4%  SPI 19’528 0.3%  Dow 51’716 0.3%  DAX 25’125 0.6%  Euro 0.9246 -0.2%  EStoxx50 6’320 0.4%  Gold 4’190 0.8%  Bitcoin 52’479 2.6%  Dollar 0.8078 0.0%  Öl 77.5 -3.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758SpaceX156888148Nestlé3886335Partners Group2460882Roche149905998Zurich Insurance1107539Sika41879292Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Modell sieht langfristige Rendite des Bitcoin in der Nähe von null - Warum die Kryptowährung trotzdem ein Erfolg sein könnte
Aktien von Lockheed Martin, RTX und Co.: Peking setzt zehn weitere US-Unternehmen auf Exportkontrollliste
On-Aktie leichter: Co-Chefs verteidigen Produktion in Asien und pochen auf Schweizer Innovation
Arcosa-Aktie legt zu: Milliarden-Deal mit CRH sorgt für Aufsehen
Kursfeuerwerk an der Wall Street: NVIDIA-Mega-Deal katapultiert die Super Micro-Aktie in die Höhe
Suche...

Apogee Therapeutics Aktie 127988711 / US03770N1019

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Biotech-Hoffnungsträger 22.06.2026 17:04:00

Apogee-Aktie schiesst nach milliardenschwerem Übernahmeangebot von AbbVie nach oben

Apogee-Aktie schiesst nach milliardenschwerem Übernahmeangebot von AbbVie nach oben

Die Apogee-Aktie schiesst nach einer Übernahmeofferte in die Höhe: Der Pharmariese AbbVie will das Biotech-Unternehmen für eine zweistellige Milliardensumme kaufen.

Apogee Therapeutics
132.64 USD 46.73%
Kaufen Verkaufen
• AbbVie übernimmt Apogee für 10,9 Milliarden US-Dollar
• Apogee-Aktie springt an
• Deal stärkt AbbVies Immunologie-Pipeline mit Hoffnungsträger Zumilokibart

Die Apogee Therapeutics-Aktie schiesst nach einer milliardenschweren Übernahmeofferte in die Höhe: Der US-Pharmakonzern AbbVie will laut einer Pressemitteilung vom heutigen Montag das Biotechnologieunternehmen Apogee Therapeutics für 10,9 Milliarden US-Dollar übernehmen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, ist es die grösste Akquisition von AbbVie seit mehr als fünf Jahren. Im NASDAQ-Handel springt die Apogee-Aktie daraufhin zeitweise um 46,82 Prozent nach oben auf 132,70 US-Dollar. Die AbbVie-Aktie gewinnt unterdessen an der NYSE 6,35 Prozent auf 230,24 US-Dollar.

Mit der Übernahme will AbbVie laut eigener Angaben seine Pipeline im Bereich Immunologie stärken und sich auf den wachsenden Wettbewerb sowie künftige Patentabläufe wichtiger Medikamente vorbereiten.

AbbVie setzt auf Hoffnungsträger Zumilokibart

Wie aus der Pressemitteilung beider Unternehmen hervorgeht erhält AbbVie durch die Übernahme Zugang zum wichtigsten Wirkstoffkandidaten von Apogee: Zumilokibart. Das experimentelle Medikament wird derzeit zur Behandlung verschiedener entzündlicher Erkrankungen entwickelt, darunter mittelschwere bis schwere atopische Dermatitis sowie Asthma.

Besonders interessant ist dabei die geplante Dosierung, wie Reuters berichtet. Während der Blockbuster Dupixent von Sanofi und Regeneron bei Neurodermitis üblicherweise alle zwei Wochen verabreicht wird, könnte Zumilokibart nach bisherigen Studienergebnissen lediglich alle drei oder sogar sechs Monate als subkutane Injektion erforderlich sein. Sollte sich dies in weiteren Studien bestätigen, könnte das Medikament Patienten eine deutlich komfortablere Therapie ermöglichen.

AbbVie bietet laut eigener Angaben 135,11 US-Dollar je Apogee-Aktie. Das entspricht einem Aufschlag von knapp 49,5 Prozent auf den letzten Schlusskurs von 90,39 US-Dollar.

Analyst sieht ideale Übernahme

Auch Analysten bewerten den Deal positiv. Brian Abrahams von RBC Capital Markets erklärte laut Reuters: "Wir glauben, dass der Deal sinnvoll ist und dass AbbVie der ideale Erwerber ist, um das Potenzial von Zumilokibart maximal auszuschöpfen."

Der Experte verwies zudem darauf, dass Apogee bereits seit Längerem als möglicher Übernahmekandidat gegolten habe, heisst es. Grund sei vor allem, dass Zumilokibart deutlich seltener verabreicht werden müsse als bestehende Therapien und gleichzeitig einen grossen sowie weiter wachsenden Markt adressiere.

Milliarden-Offensive gegen auslaufende Patente

Für AbbVie ist die Übernahme Teil einer langfristigen Wachstumsstrategie. Laut Reuters versucht der Pharmakonzern seit mehreren Jahren, neue Umsatzquellen aufzubauen. Hintergrund sind der Verlust der Marktexklusivität des früheren Kassenschlagers Humira sowie die künftig anstehenden Patentabläufe der aktuellen Blockbuster Skyrizi und Rinvoq.

Bereits in den vergangenen Jahren hatte AbbVie mit milliardenschweren Zukäufen investiert - unter anderem in ImmunoGen und Cerevel Therapeutics. Das Immunologie-Geschäft des Konzerns erzielte 2025 nach Unternehmensangaben bereits mehr als 30 Milliarden US-Dollar Umsatz und wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14 Prozent.

Der Abschluss der Übernahme wird laut Pressemitteilung für das dritte Quartal erwartet. AbbVie rechnet damit, dass sich die Transaktion ab 2032 positiv auf den bereinigten Gewinn je Aktie auswirken wird.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Weitere Links:

OHB-Aktie verliert: Kapitalerhöhung führt zu Verwässerung bei freien Aktionären
Sanofi-Aktie sackt ab: Paulo Fontoura wird neuer Forschungschef
Lonza-Aktie gewinnt: Allianz für moderne Krebsmedikamente

Bildquelle: Ascannio / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Redcare zündet den Befreiungsschlag

Mit einer überraschenden Prognoseanhebung meldet sich die Online-Apotheke eindrucksvoll zurück. Die Aktie springt über wichtige Chartmarken, Analysten sehen neues Potenzial - und das Wachstum gewinnt wieder spürbar an Breite.

Weiterlesen!

Analysen zu Apogee Therapeutics Inc Registered Shs

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

n diesem Interview spricht @TimSchaeferMedia direkt aus New York über den bevorstehenden Börsengang von SpaceX. Die Erwartungen sind riesig, die Bewertung sorgt für Diskussionen und viele Anleger fragen sich: Ist das die nächste Jahrhundertaktie oder ein gefährlicher Hype?

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

11:52 UBS Logo UBS KeyInvest: KI-Fantasie schlägt Zinsangst
09:24 Marktüberblick: Lanxess und SUSS gesucht
09:02 SMI leicht schwächer erwartet
19.06.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 21.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf Micron Technology
19.06.26 Next Stop: Space Economy
18.06.26 Julius Bär: 15.01% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (52.5%) auf Galderma Group AG, Logitech International SA, Swiss Life Holding AG
11.06.26 SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’320.69 19.68 S43BWU
Short 14’610.85 13.91 SEQBCU
Short 15’176.01 8.83 S3CBNU
SMI-Kurs: 13’826.33 22.06.2026 17:13:36
Long 13’199.57 19.96 SCB29U
Long 12’885.20 13.64 S95BFU
Long 12’340.78 8.94 S9AB6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Home Depot Aktie News: Home Depot am Freitagabend mit stabiler Tendenz
Modell sieht langfristige Rendite des Bitcoin in der Nähe von null - Warum die Kryptowährung trotzdem ein Erfolg sein könnte
D-Wave Quantum-Aktie zieht an: Meilenstein beim Quantum-Simulator
Gold, Öl & Co. in KW 25: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Nestlé-Aktie unter Druck: Kommunikation und Nachhaltigkeit unter neuer Chefin vereinigt
KW 25: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Aktien New York Ausblick: Stimmung bleibt gut - SpaceX-IPO zieht in den Bann
IPhone 18 Pro Rumored To Feature Larger Camera Bump For Advanced Imaging Upgrades

Top-Rankings

KW 25: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 25: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 25: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.