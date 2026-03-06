Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
TeamViewer-Aktie steigt: Erweiterte Intune-Integration stärkt Microsoft-Partnerschaft
Hold-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Merck-Aktie
Oracle-Aktie höher: KI-Offensive kostet wohl tausende Jobs
Vincorion-Aktie vor Börsendebüt: Rüstungszulieferer strebt an die Börse - Rüstungsaktien erneut höher
Novartis-Aktie mit Verlusten: Bisherige Strategie und Wachstumskurs an Generalversammlung bestätigt
Alphabet C Aktie 29798545 / US02079K1079

Kursgewinne 06.03.2026 11:14:00

Aktien von Alibaba und Xiaomi profitieren: KI-Offensive lässt Anleger Sorgen vergessen

Aktien von Alibaba und Xiaomi profitieren: KI-Offensive lässt Anleger Sorgen vergessen

Nachdem die Aktien von Alibaba und Xiaomi zuletzt unter Druck gestanden hatten, geht es am Freitag wieder aufwärts. Anleger konzentrieren sich offenbar wieder mehr auf die KI-Strategie der Unternehmen.

• Aktien von Alibaba und Xiaomi zum Wochenausklang deutlich im Aufwind
• Alibaba mit KI-Taskforce nach Manager-Rücktritt
• Xiaomi plant neuen KI-Assistenten

Der eskalierende Konflikt zwischen den USA, Israel und dem Iran hat seit Wochenbeginn die Aktienmärkte weltweit unter Druck gesetzt. So gaben auch die Aktien von Alibaba und Xiaomi zu Beginn der Woche klar nach. Am Freitag zeigen sie sich nun jedoch wieder deutlich stärker: So gewann die Alibaba-Aktie in Hongkong 3,48 Prozent auf 130,70 HKD, während Anteilsscheine von Xiaomi um 3,79 Prozent auf 33,42 HKD anzogen.

Neben der allgemein zum Wochenausklang etwas besseren Stimmung der Anleger - der Hang Seng legt angesichts leicht fallender Ölpreise zeitweise um 1,72 Prozent zu - rückt auch die KI-Strategien der beiden Unternehmen wieder mehr in den Vordergrund, nachdem hier in den vergangenen Tagen über mehrere wichtige Entwicklungen berichtet wurde.

Umbruch in Alibabas KI-Abteilung

Bei Alibaba befindet sich die Abteilung rund um die Open-Source-KI Qwen derzeit in einem Umbruch. Am Mittwoch gab der bisherige Leiter der Sparte, Lin Junyang, via X überraschend seinen Rücktritt bekannt. Laut "Reuters" ist dies bereits der dritte Rücktritt eines Top-Managers bei Qwen in diesem Jahr.

Nachdem der Rücktritt die Alibaba-Aktie zur Wochenmitte deutlich belastet hatte, reagierte das Unternehmen inzwischen und rief eine neue, hochkarätig besetzte Taskforce ins Leben, was offenbar auch die Anleger wieder etwas beruhigt.

Die neue KI-Taskforce soll aus Alibaba-CEO Eddie Wu, Alibaba Group CTO Wu Zeming und Alibaba Cloud CTO Zhou Jingren bestehen und unternehmensweit Ressourcen koordinieren, um die KI-Entwicklungsstrategie zu stärken, heisst es bei "GuruFocus". Alibaba betonte dabei, dass die Weiterentwicklung von Basismodellen auch weiterhin eine zentrale strategische Priorität bleibe und man auch in Zukunft die Investitionen in Forschung und Entwicklung von KI ausweiten wolle, während gleichzeitig die Bemühungen zur Rekrutierung von Top-Talenten intensiviert werden solle, so die Nachrichtenseite weiter. Der Konzern signalisiert somit, dass KI trotz der jüngsten Rücktritte eine der wichtigsten strategischen Wetten des Unternehmens bleibt.

Xiaomi plant internationalen KI-Assistenten

Auch bei Xiaomi gab es in den letzten Tagen Neuigkeiten zum Thema KI. Wie Xiaomi-Präsident Lu Weibing gegenüber "CNBC" sagte, plane das Unternehmen, einen eigenen KI-Assistenten für ausländische Märkte einzuführen. "Wenn unsere Autos auf die internationalen Märkte kommen, werden Sie sehen, dass unsere KI-Agenten mit dabei sind", sagte Lu gegenüber dem US-Sender. Aktuell plant Xiaomi, im kommenden Jahr die ersten E-Autos in Europa anzubieten.

In China sind die Fahrzeuge des Unternehmens laut "CNBC" bereits mit dem KI-Assistenten Xiao ausgestattet, der auf intern entwickelten KI-Modellen basiert. Bei einem KI-Assistenten für den internationalen Markt sei laut Lu aber eine Partnerschaft mit der Alphabet-Tochter Google und der Einsatz ihrer Gemini-KI zusätzlich zum eigenen KI-Modell angestrebt.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Chip-Sparte T-Head: Alibaba startet IPO-Vorbereitung ohne festen Zeitplan

Bildquelle: Iryna Imago / Shutterstock.com

Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Alphabet C (ex Google)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
16.02.26 Alphabet C Kaufen DZ BANK
20.01.26 Alphabet C Neutral UBS AG
20.11.25 Alphabet C Kaufen DZ BANK
30.10.25 Alphabet C Kaufen DZ BANK
27.10.25 Alphabet C Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
09:26 Marktüberblick: Tech-Bounce in Hongkong
09:21 SMI fällt auf 4-Wochen-Tief
07:12 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Warten auf neue Signale
05.03.26 Julius Bär: 13.20% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf BNP Paribas SA, ING Groep NV, Banco Santander SA, UBS Group AG
04.03.26 Höhere Inflation nach dem Krieg mit dem Iran?
04.03.26 3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch
03.03.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 17.20% p.a. Barrier Reverse Convertible auf DocMorris
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Wenig Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025
Holcim-Aktie schlussendlich im Minus: Gewinneinbruch in 2025 - Erwartungen teils übertroffen
Swiss Re-Aktie letztlich stärker: Deutliches Gewinnwachstum in 2025
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert Zurich Insurance Group in Q4 2025
Siemens Energy-Aktie nach Dividendenabschlag fester: Erste Gewinnausschüttung seit 2022
Partners Group-Aktie letztlich schwächer: Rechenzentrumsplattform atNorth verkauft
EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Deutsche Bank AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie
Netflix-Aktie klettert: Angebot für Warner Bros. wird nicht weiter erhöht

