NORMA Group Aktie 12777608 / DE000A1H8BV3
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NORMA Group SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Norma Group nach endgültigen Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die finalen Resultate hätten die zuvor veröffentlichten Eckdaten bestätigt, schrieb Nikita Papaccio in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Initiativen zur Senkung von Kosten wolle der Hersteller von Verbindungstechnik die Profitabilität in Amerika und in der Region Europa/Naher Osten/Afrika verbessern./rob/bek/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NORMA Group SE Hold
|
Unternehmen:
NORMA Group SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
17.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
15.12 €
|
Abst. Kursziel*:
12.43%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
15.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.33%
|
Analyst Name::
Nikita Papaccio
|
KGV*:
-
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|NORMA Group SE
|13.66
|-3.39%
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