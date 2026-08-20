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NORMA Group Aktie 12777608 / DE000A1H8BV3

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20.08.2026 08:35:28

NORMA Group SE Hold

NORMA Group
18.61 CHF -2.38%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Warburg Research hat das Kursziel für die Aktien von Norma nach gutem Lauf von 20 auf 20,40 Euro angehoben, aber die Papiere von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Der bei dem Analysehaus neu für Norma zuständige Sebastian Ubert gibt den Anlegern am Donnerstag angesichts des zweiten öffentlichen Aktienrückkaufangebots die Empfehlung, die eigenen Aktien anzudienen und an die Seitenlinie zu treten. Anspruchsvollere Investoren warteten beim Verbindungstechnik-Hersteller ohnehin ein Strategie-Update im Oktober ab, bevor sie handelten./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: NORMA Group SE Hold
Unternehmen:
NORMA Group SE 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
20.40 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
19.94 € 		Abst. Kursziel*:
2.31%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
19.98 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2.10%
Analyst Name::
Sebastian Ubert 		KGV*:
-
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