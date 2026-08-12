NORMA Group Aktie 12777608 / DE000A1H8BV3
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12.08.2026 12:43:44
NORMA Group SE Hold
NORMA Group
17.80 CHF 0.88%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Norma Group auf "Hold" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die Quartalszahlen des Autozulieferers lägen über den Erwartungen, schrieb Nikita Papaccio in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Den Ausblick habe Norma bestätigt, das Unternehmen rechne aber mit einem Umsatzwachstum in Richtung des unteren Endes der Zielspanne./gl/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NORMA Group SE Hold
|
Unternehmen:
NORMA Group SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
17.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
18.18 €
|
Abst. Kursziel*:
-6.49%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
19.02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10.62%
|
Analyst Name::
Nikita Papaccio
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse