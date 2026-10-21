NORMA Group Aktie 12777608 / DE000A1H8BV3
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
NORMA Group SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Norma Group nach einer Aktualisierung der Geschäftsstrategie auf "Hold" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Der Autozulieferer habe Ziele bis zum Jahr 2031 vorgelegt, schrieb Nikita Papaccio in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Steigerung der Rentabilität solle in erster Linie durch eigene Maßnahmen erreicht werden, wobei jährliche Ebit-Einsparungen von 70 bis 90 Millionen Euro gegenüber 2026 angestrebt würden./edh/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NORMA Group SE Hold
|
Unternehmen:
NORMA Group SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
17.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
15.18 €
|
Abst. Kursziel*:
11.99%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
15.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.84%
|
Analyst Name::
Nikita Papaccio
|
KGV*:
-
Nachrichten zu NORMA Group SE
Analysen zu NORMA Group SE
|10:16
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|07.10.26
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|20.08.26
|NORMA Group Hold
|Warburg Research
|10:16
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|07.10.26
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|20.08.26
|NORMA Group Hold
|Warburg Research
|20.10.26
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|01.10.26
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|12.08.26
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|NORMA Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.05.26
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|10:16
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|NORMA Group Hold
|Warburg Research
|12.08.26
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|NORMA Group SE
|13.94
|3.11%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:31
|
RBC Capital Markets
Richemont Outperform
|10:27
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
BP Buy
|10:24
|
Jefferies & Company Inc.
Amazon Buy
|10:24
|
RBC Capital Markets
EssilorLuxottica Outperform
|10:24
|
Jefferies & Company Inc.
Michelin Buy
|10:22
|
Deutsche Bank AG
Enel Hold
|10:22
|
Deutsche Bank AG
ABB Hold