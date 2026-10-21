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Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

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NORMA Group Aktie 12777608 / DE000A1H8BV3

13.98
CHF
0.46
CHF
3.40 %
11:20:57
SWX
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21.10.2026 10:16:07

NORMA Group SE Hold

NORMA Group
14.13 CHF 2.41%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Norma Group nach einer Aktualisierung der Geschäftsstrategie auf "Hold" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Der Autozulieferer habe Ziele bis zum Jahr 2031 vorgelegt, schrieb Nikita Papaccio in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Steigerung der Rentabilität solle in erster Linie durch eigene Maßnahmen erreicht werden, wobei jährliche Ebit-Einsparungen von 70 bis 90 Millionen Euro gegenüber 2026 angestrebt würden./edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: NORMA Group SE Hold
Unternehmen:
NORMA Group SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
17.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
15.18 € 		Abst. Kursziel*:
11.99%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
15.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.84%
Analyst Name::
Nikita Papaccio 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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