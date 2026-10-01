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Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

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NORMA Group Aktie 12777608 / DE000A1H8BV3

15.40
CHF
-0.30
CHF
-1.91 %
11:53:06
SWX
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07.10.2026 10:17:12

NORMA Group SE Hold

NORMA Group
15.55 CHF -3.34%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Norma Group vor den am 3. November erwarteten Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Analyst Nikita Papaccio rechnet laut seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick damit, dass der Autozulieferer an seinen vorangegangenen Aussagen und den Jahreszielen festhalten wird. Auch wenn das Management bereits ein organisches Wachstum am unteren Ende der prognostizierten Spanne erwarte, setze dies dennoch Zuwächse in der zweiten Jahreshälfte voraus. Diese dürften vor allem aus dem Geschäft mit Industrieanwendungen kommen./ck/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: NORMA Group SE Hold
Unternehmen:
NORMA Group SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
17.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
16.70 € 		Abst. Kursziel*:
1.80%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
16.68 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1.92%
Analyst Name::
Nikita Papaccio 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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