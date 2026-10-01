NORMA Group Aktie 12777608 / DE000A1H8BV3
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NORMA Group SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Norma Group vor den am 3. November erwarteten Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Analyst Nikita Papaccio rechnet laut seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick damit, dass der Autozulieferer an seinen vorangegangenen Aussagen und den Jahreszielen festhalten wird. Auch wenn das Management bereits ein organisches Wachstum am unteren Ende der prognostizierten Spanne erwarte, setze dies dennoch Zuwächse in der zweiten Jahreshälfte voraus. Diese dürften vor allem aus dem Geschäft mit Industrieanwendungen kommen./ck/tav;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NORMA Group SE Hold
|
Unternehmen:
NORMA Group SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
17.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
16.70 €
|
Abst. Kursziel*:
1.80%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
16.68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.92%
|
Analyst Name::
Nikita Papaccio
|
KGV*:
-
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|NORMA Group SE
|15.42
|-1.78%
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