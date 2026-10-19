NORMA Group Aktie 12777608 / DE000A1H8BV3
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
NORMA Group SE Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Norma anlässlich eines Kapitalmarkttags mit einem Strategie-Update auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 23 Euro belassen. Im dritten Quartal habe der Verbindungstechnik-Hersteller die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Thorsten Reigber in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht darin erste Erfolge aus der Neuaufstellung des Unternehmens. Die Veranstaltung habe viele strategische Details mit sich gebracht, doch steigende Schätzungen seien deshalb nicht zu erwarten./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NORMA Group SE Kaufen
|
Unternehmen:
NORMA Group SE
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
14.94 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
15.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thorsten Reigber
|
KGV*:
-
Nachrichten zu NORMA Group SE
Analysen zu NORMA Group SE
|15:53
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|07.10.26
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|20.08.26
|NORMA Group Hold
|Warburg Research
|12.08.26
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|15:53
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|07.10.26
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|20.08.26
|NORMA Group Hold
|Warburg Research
|12.08.26
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|15:53
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|01.10.26
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|12.08.26
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|NORMA Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.05.26
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|07.10.26
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|NORMA Group Hold
|Warburg Research
|12.08.26
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|NORMA Group SE
|13.78
|1.17%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:54
|
UBS AG
Santander Buy
|15:53
|
DZ BANK
NORMA Group Kaufen
|15:48
|
UBS AG
Novartis Neutral
|15:15
|
JP Morgan Chase & Co.
Oracle Overweight
|14:25
|
JP Morgan Chase & Co.
FUCHS Overweight
|14:23
|
Barclays Capital
Deutsche Telekom Overweight
|14:20
|
Barclays Capital
Santander Overweight