FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Norma anlässlich eines Kapitalmarkttags mit einem Strategie-Update auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 23 Euro belassen. Im dritten Quartal habe der Verbindungstechnik-Hersteller die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Thorsten Reigber in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht darin erste Erfolge aus der Neuaufstellung des Unternehmens. Die Veranstaltung habe viele strategische Details mit sich gebracht, doch steigende Schätzungen seien deshalb nicht zu erwarten./rob/tih/he;