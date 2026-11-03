NORMA Group Aktie 12777608 / DE000A1H8BV3
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03.11.2026 12:27:22
NORMA Group SE Buy
NORMA Group
14.40 CHF 2.34%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Norma Group nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Die Resultate des Autozulieferers seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Sebastian Ubert in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Der bestätigte Jahresausblick erscheine weiterhin konservativ./rob/edh/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:27 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NORMA Group SE Buy
|
Unternehmen:
NORMA Group SE
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
24.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
14.42 €
|
Abst. Kursziel*:
66.44%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
15.66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
53.26%
|
Analyst Name::
Sebastian Ubert
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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