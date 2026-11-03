NORMA Group 14.40 CHF 2.34% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Norma Group nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Die Resultate des Autozulieferers seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Sebastian Ubert in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Der bestätigte Jahresausblick erscheine weiterhin konservativ./rob/edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:27 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.