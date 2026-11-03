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NORMA Group Aktie 12777608 / DE000A1H8BV3

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03.11.2026 12:27:22

NORMA Group SE Buy

NORMA Group
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Norma Group nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Die Resultate des Autozulieferers seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Sebastian Ubert in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Der bestätigte Jahresausblick erscheine weiterhin konservativ./rob/edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:27 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: NORMA Group SE Buy
Unternehmen:
NORMA Group SE 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
24.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
14.42 € 		Abst. Kursziel*:
66.44%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
15.66 € 		Abst. Kursziel aktuell:
53.26%
Analyst Name::
Sebastian Ubert 		KGV*:
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