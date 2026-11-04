NORMA Group Aktie 12777608 / DE000A1H8BV3
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NORMA Group SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Norma Group auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Für die Jahre 2027 und 2028 seien leicht höhere Rohstoffkosten zu erwarten, schrieb Sebastian Ubert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Geringere Finanzierungskosten des Verbindungselemente-Herstellers glichen das aber teilweise aus. Die aktuelle Kursziel berge ein Aufwärtspotenzial von über 50 Prozent./rob/mf/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NORMA Group SE Buy
|
Unternehmen:
NORMA Group SE
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
24.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
15.08 €
|
Abst. Kursziel*:
59.15%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
15.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
60.00%
|
Analyst Name::
Sebastian Ubert
|
KGV*:
-
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