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NORMA Group Aktie 12777608 / DE000A1H8BV3

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04.11.2026 11:22:24

NORMA Group SE Buy

NORMA Group
13.73 CHF -3.56%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Norma Group auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Für die Jahre 2027 und 2028 seien leicht höhere Rohstoffkosten zu erwarten, schrieb Sebastian Ubert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Geringere Finanzierungskosten des Verbindungselemente-Herstellers glichen das aber teilweise aus. Die aktuelle Kursziel berge ein Aufwärtspotenzial von über 50 Prozent./rob/mf/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:45 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: NORMA Group SE Buy
Unternehmen:
NORMA Group SE 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
24.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
15.08 € 		Abst. Kursziel*:
59.15%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
15.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
60.00%
Analyst Name::
Sebastian Ubert 		KGV*:
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