NORMA Group 13.73 CHF -3.56% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Norma Group auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Für die Jahre 2027 und 2028 seien leicht höhere Rohstoffkosten zu erwarten, schrieb Sebastian Ubert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Geringere Finanzierungskosten des Verbindungselemente-Herstellers glichen das aber teilweise aus. Die aktuelle Kursziel berge ein Aufwärtspotenzial von über 50 Prozent./rob/mf/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:45 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.