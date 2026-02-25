Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
36.68CHF
5.50CHF
17.64 %
25.02.2026
SWX
26.02.2026 06:55:21
Nordex Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordex von 38 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Hamburger hätten erneut über ein imposantes Quartal berichtet, schrieb Constantin Hesse am Mittwochabend. Damit bestätige sich der Beginn einer strukturell stärkeren Phase. Auch nach der Kursrally hält er den Zenit noch nicht für erreicht./rob/ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 16:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 16:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Nordex AG
|
25.02.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX letztendlich in Grün (finanzen.ch)
|
25.02.26