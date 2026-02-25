Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
40.26CHF
3.42CHF
9.28 %
12:19:10
SWX
27.02.2026 10:25:26
Nordex Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nordex von 34 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Signale der Hamburger seien positiv, sowohl für 2026 als auch längerfristig, schrieb John Kim in seinem am Freitag vorliegenden Resümee zum Geschäftsbericht. Er hob seine operativen Ergebnisschätzungen für 2026 und 2027 um bis zu 35 Prozent an./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordex AG Buy
|
Unternehmen:
Nordex AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
58.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
43.72 €
|
Abst. Kursziel*:
32.66%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
44.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.93%
|
Analyst Name::
John Kim
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
