Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
34.96CHF
3.78CHF
12.12 %
09:33:56
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
25.02.2026 08:52:32
Nordex Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal 2025 habe die Erwartungen klar getoppt, schrieb Richard Dawson am Mittwoch nach dem Geschäftsbericht. Auch der Ausblick auf 2026 liege über dem Konsens./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordex AG Buy
|
Unternehmen:
Nordex AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
32.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
39.20 €
|
Abst. Kursziel*:
-18.37%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
39.18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-18.33%
|
Analyst Name::
Richard Dawson
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Nordex AG
|
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
09:28
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX zum Start freundlich (finanzen.ch)
|
07:00
|EQS-News: Die Nordex Group erzielt solide Ergebnisse in Q4/2025: Alle finanziellen und operativen Ziele für 2025 erreicht und das zuvor kommunizierte mittelfristige EBITDA-Margenziel übertroffen (EQS Group)
|
24.02.26
|Ausblick: Nordex präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
24.02.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
24.02.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX letztendlich fester (finanzen.ch)
|
24.02.26
|Börse Frankfurt: So performt der MDAX nachmittags (finanzen.ch)
|
24.02.26
|TecDAX aktuell: TecDAX am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
Analysen zu Nordex AG
|08:42
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:59
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.02.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|29.01.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.01.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:42
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:59
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.02.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|29.01.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.01.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:42
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:59
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.01.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|25.11.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.10.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|14.10.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|17.02.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.25
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|08.11.24
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|29.10.24
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Nordex AG
|35.48
|13.79%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:59
|
Barclays Capital
Fresenius Overweight
|08:58
|
DZ BANK
MTU Aero Engines Kaufen
|08:52
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Nordex Buy
|08:52
|
Goldman Sachs Group Inc.
Heidelberg Materials Buy
|08:47
|
JP Morgan Chase & Co.
AUTO1 Overweight
|08:42
|
Goldman Sachs Group Inc.
Nordex Buy
|08:41
|
Goldman Sachs Group Inc.
AUTO1 Buy