Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 34,50 Euro auf "Buy" belassen. Das Jahr 2025 habe die Erwartungen übertroffen und der Cashflow sei stark gewesen, schrieb Ajay Patel am Mittwoch. Der Ausblick für das operative Ergebnis 2026 liege um 17 Prozent über dem Konsens. Insgesamt sieht er das mittelfristige Ergebnisbild komplett neu gezeichnet./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 06:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



