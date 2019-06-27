Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
Nordex Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nordex auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die von Bundeskanzler Friedrich Merz angedeutete Tempoverlangsamung beim Ausbau erneuerbarer Energien passe zu möglichen Schlussfolgerungen des bevorstehenden Energiewende-Monitoring-Berichts, der zu Jahresanfang vom Wirtschaftsministerium in Auftrag gegeben worden und noch nicht veröffentlicht worden sei, schrieb Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Er habe sich schon früher mit den Auswirkungen für den Windturbinenhersteller Nordex beschäftigt. Eine Reduzierung des deutschen Onshore-Windkraftziels für 2030 könnte die Stimmung dämpfen. Doch die Aktie sei weiter günstig bewertet, und die Risiken erschienen angesichts der schon konservativen Konsensschätzungen begrenzt./rob/gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordex AG Buy
Unternehmen:
Nordex AG
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
25.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
21.34 €
Abst. Kursziel*:
17.15%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
20.38 €
Abst. Kursziel aktuell:
22.67%
Analyst Name::
Constantin Hesse
KGV*:
-
