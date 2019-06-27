Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’248 0.3%  SPI 17’001 0.3%  Dow 45’491 -0.5%  DAX 23’630 0.0%  Euro 0.9340 -0.1%  EStoxx50 5’369 0.1%  Gold 3’620 -0.6%  Bitcoin 91’026 0.0%  Dollar 0.7993 0.1%  Öl 67.3 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Clara Technologies-Aktie springt hoch: Kommt der Quantencomputing-Hype zurück?
SMG-Aktie: SMG treibt Börsengang voran - 4,5 Milliarden Marktkapitalisierung angestrebt
Migros übergibt 10 Alnatura-Filialen an Müller - Produkte bleiben
Wie man das Depot rechtzeitig für die Rente absichert
Sulzer-Aktie sucht nach Richtung: Sulzer schliesst fünfjährigen Liefervertrag mit Veolia
Suche...

Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554

13.83
CHF
-0.17
CHF
-1.21 %
27.06.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.09.2025 10:42:02

Nordex Buy

Nordex
20.17 CHF -6.73%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nordex auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die von Bundeskanzler Friedrich Merz angedeutete Tempoverlangsamung beim Ausbau erneuerbarer Energien passe zu möglichen Schlussfolgerungen des bevorstehenden Energiewende-Monitoring-Berichts, der zu Jahresanfang vom Wirtschaftsministerium in Auftrag gegeben worden und noch nicht veröffentlicht worden sei, schrieb Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Er habe sich schon früher mit den Auswirkungen für den Windturbinenhersteller Nordex beschäftigt. Eine Reduzierung des deutschen Onshore-Windkraftziels für 2030 könnte die Stimmung dämpfen. Doch die Aktie sei weiter günstig bewertet, und die Risiken erschienen angesichts der schon konservativen Konsensschätzungen begrenzt./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 04:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 04:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Nordex AG Buy
Unternehmen:
Nordex AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
25.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
21.34 € 		Abst. Kursziel*:
17.15%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
20.38 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22.67%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nordex AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Nordex AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10:42 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
04.09.25 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
25.08.25 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
05.08.25 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.25 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

Nordex AG 13.83 -1.21% Nordex AG