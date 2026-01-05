Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie 40543008 / FI4000297767
15.29CHF
0.37CHF
2.45 %
09:00:12
BRXC
05.01.2026 11:29:01
Nordea Bank Abp Registered Buy
Nordea Bank Abp Registered Shs
15.29 CHF 2.45%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nordea auf "Buy" belassen. Wenngleich Nordea, Danska und Noba für ihn Kaufempfehlungen seien unter den nordeuropäischen Banken, sei keine der Banken Nordeuropas für ihn ein "Top Pick" im gesamteuropäischen Kontext, schrieb Johan Ekblom in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 01:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 01:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Nordea Bank Abp Registered Shs
12:26
Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Montagmittag Zuschläge (finanzen.ch)
09:28