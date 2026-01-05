Nordea Bank Abp Registered Shs 15.29 CHF 2.45% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nordea auf "Buy" belassen. Wenngleich Nordea, Danska und Noba für ihn Kaufempfehlungen seien unter den nordeuropäischen Banken, sei keine der Banken Nordeuropas für ihn ein "Top Pick" im gesamteuropäischen Kontext, schrieb Johan Ekblom in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 01:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 01:05 / GMT



