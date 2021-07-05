Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’306 -0.5%  SPI 17’019 -0.4%  Dow 47’311 0.5%  DAX 24’014 -0.2%  Euro 0.9317 0.1%  EStoxx50 5’660 -0.2%  Gold 4’011 0.8%  Bitcoin 83’008 -1.4%  Dollar 0.8081 -0.2%  Öl 63.9 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Partners Group2460882Novartis1200526
Top News
Ausblick: Daimler Truck stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Ausblick: HENSOLDT informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Fielmann-Aktie steigt: Umsatzsprung - "auf Kurs"
Clariant-Aktie tiefer: Joint Venturde mit Fuhua für halogenfreie Flammschutzmittel gegründet
SUSS MicroTec sieht 'sehr deutliche' Geschäftsbelebung - Aktienkurs kräftig erholt
Suche...
Plus500 Depot

Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie 40543008 / FI4000297767

12.03
CHF
0.03
CHF
0.25 %
05.07.2021
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.11.2025 12:40:54

Nordea Bank Abp Registered Buy

Nordea Bank Abp Registered Shs
13.51 CHF 1.92%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nordea von 173 auf 177 schwedische Kronen erhöht und die Aktien der Bank auf "Buy" belassen. Analyst Johan Ekblom passte vor allem seine längerfristigen Schätzungen an die Planungen bis 2030 an, die auf dem Kapitalmarkttag am Mittwoch präsentiert wurden. Wachstum und Profitabilität seien überdurchschnittlich./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 20:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 20:52 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
14.27 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
14.51 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Johan Ekblom 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse