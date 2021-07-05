Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie 40543008 / FI4000297767
12.03CHF
0.03CHF
0.25 %
05.07.2021
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
06.11.2025 12:40:54
Nordea Bank Abp Registered Buy
Nordea Bank Abp Registered Shs
13.51 CHF 1.92%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nordea von 173 auf 177 schwedische Kronen erhöht und die Aktien der Bank auf "Buy" belassen. Analyst Johan Ekblom passte vor allem seine längerfristigen Schätzungen an die Planungen bis 2030 an, die auf dem Kapitalmarkttag am Mittwoch präsentiert wurden. Wachstum und Profitabilität seien überdurchschnittlich./ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 20:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 20:52 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 20:52 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
14.27 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
14.51 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Johan Ekblom
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Nordea Bank Abp Registered Shs
|
12:26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.ch)
|
09:29
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 gibt zum Start des Donnerstagshandels nach (finanzen.ch)
|
05.11.25
|Börse Europa in Grün: Letztendlich Pluszeichen im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
|
05.11.25
|Börse Europa: Euro STOXX 50 verbucht Verluste (finanzen.ch)
|
05.11.25