Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nordea von 173 auf 177 schwedische Kronen erhöht und die Aktien der Bank auf "Buy" belassen. Analyst Johan Ekblom passte vor allem seine längerfristigen Schätzungen an die Planungen bis 2030 an, die auf dem Kapitalmarkttag am Mittwoch präsentiert wurden. Wachstum und Profitabilität seien überdurchschnittlich./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 20:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 20:52 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.