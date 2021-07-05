Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie 40543008 / FI4000297767
12.03CHF
0.03CHF
0.25 %
05.07.2021
SWX
05.11.2025 20:25:27
Nordea Bank Abp Registered Buy
Nordea Bank Abp Registered Shs
13.26 CHF -3.08%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordea nach dem Kapitalmarkttag der Bank auf "Buy" mit einem Kursziel von 16,70 Euro belassen. Mit dem neuen strategischen Plan sehe er das Geldhaus gut positioniert, um die positive Entwicklung fortzusetzen, weiter zu wachsen und den Aktionären langfristig Wert zu bieten, schrieb Alexander Demetriou in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 13:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 13:39 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
16.70 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
14.74 €
Abst. Kursziel*:
13.30%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
14.41 €
Abst. Kursziel aktuell:
15.93%
Analyst Name::
Alexander Demetriou
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
