Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie 40543008 / FI4000297767
12.03CHF
0.03CHF
0.25 %
05.07.2021
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
05.11.2025 10:42:47
Nordea Bank Abp Registered Buy
Nordea Bank Abp Registered Shs
13.27 CHF -3.02%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nordea anlässlich des Kapitalmarkttags in London mit einem Kursziel von 173 schwedischen Kronen auf "Buy" belassen. Die ausgegebenen Ziele ließen Spielraum für seine Schätzungen und den Marktkonsens, schrieb Johan Ekblom am Mittwochmorgen./ag/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 08:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 08:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 08:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
14.74 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
14.26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Johan Ekblom
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Nordea Bank Abp Registered Shs
|
09:28
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels im Minus (finanzen.ch)
|
04.11.25
|Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 fällt schlussendlich zurück (finanzen.ch)
|
04.11.25
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 gibt am Dienstagnachmittag nach (finanzen.ch)
|
04.11.25
|Schwacher Handel in Europa: So steht der Euro STOXX 50 mittags (finanzen.ch)
|
04.11.25
|EURO STOXX 50-Papier Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nordea Bank Abp Registered-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
04.11.25
|Börse Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.ch)
|
03.11.25
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
03.11.25
|Starker Wochentag in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 am Montagnachmittag steigen (finanzen.ch)
Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shs
|10:42
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|22.10.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|17.10.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|10:42
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|22.10.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|17.10.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|10:42
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|17.10.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|17.10.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|16.10.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|22.07.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.04.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Equal Weight
|Barclays Capital
|15.07.24
|Nordea Bank Abp Registered Shs Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.07.24
|Nordea Bank Abp Registered Shs Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.24
|Nordea Bank Abp Registered Shs Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.04.24
|Nordea Bank Abp Registered Shs Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|12.03
|0.25%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:15
|
UBS AG
Wolters Kluwer Neutral
|11:12
|
UBS AG
HUGO BOSS Neutral
|11:11
|
Deutsche Bank AG
HUGO BOSS Hold
|11:10
|
UBS AG
Vestas Wind Systems A-S Buy
|11:10
|
UBS AG
Siemens Healthineers Neutral
|11:10
|
Deutsche Bank AG
Fresenius Medical Care Hold
|11:09
|
UBS AG
Novo Nordisk Neutral