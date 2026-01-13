|Neue Spitzenreiter
NVIDIA-Aktie, Gold und Co.: Dieser überraschende Aufsteiger zählt nun zu den Top-Assets der Welt
Gold bleibt stark und NVIDIA beeindruckt weiter - doch dieser überraschende Aufsteiger mischt die Rangliste der wertvollsten Assets der Welt nun auf.
• Neue Spitzenreiter rücken in den Fokus der Anleger
• Klassische Favoriten treffen auf überraschende Aufsteiger
Die Finanzwelt erlebt derzeit spektakuläre Verschiebungen bei den wertvollsten Vermögenswerten. Während Gold seine Spitzenposition souverän hält und NVIDIA den Techsektor dominiert, hat ein überraschender Aufsteiger für Aufsehen gesorgt.
Silber stürmt in die Top 3 der Weltvermögen
Silber hat 2025 einen historischen Kurssprung hingelegt. Laut Daten von CompaniesMarketCap ist der Preis des Edelmetalls im Jahr 2025 um beeindruckende 174 Prozent gestiegen und hat damit den dritten Platz unter den weltweit wertvollsten Assets erobert. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,739 Billionen US-Dollar liegt Silber nun sogar knapp vor dem KI-Chiphersteller NVIDIA, der mit 4,499 Billionen US-Dollar auf Platz drei rangiert (Stand 12. Januar 2026). Damit steht Silber nun vor Technologieriesen wie Apple, Alphabet und Microsoft - ein bemerkenswerter Erfolg für einen klassischen Rohstoff.
Treiber der Silber-Rally
Experten führen den rasanten Anstieg des Silberpreises auf mehrere Faktoren zurück. Laut Beobachtern spielen Versorgungsengpässe eine zentrale Rolle, nachdem grosse Volkswirtschaften wie die USA Silber strategisch als kritischen Rohstoff behandeln und China durch aggressive Nachfrage und niedrige Lagerbestände den Markt zusätzlich verengt. Hinzu kommen Zinssenkungserwartungen in den USA und eine vergleichsweise geringe Liquidität am Silber-Spotmarkt. Auch kurzfristige Spekulationsmassnahmen beeinflussten den Kurs: So führte die Terminbörse CME in Chicago Massnahmen ein, um die Silber-Spekulation einzudämmen.
Gold und NVIDIA-Aktie: Unangefochtene Spitzenreiter
Trotz der Silber-Rally bleibt Gold das wertvollste Asset der Welt. Die Marktkapitalisierung des Edelmetalls liegt bei 32,009 Billionen US-Dollar (Stand 12. Januar 2026) und zeigt, dass der "sichere Hafen" unter Anlegern weiterhin unangefochten ist. Auch wenn der Goldpreis 2025 "nur" um rund 60 Prozent in US-Dollar bzw. 45 Prozent in Euro gestiegen ist, bleibt das Edelmetall das Rückgrat der globalen Vermögensstruktur.
Während Gold also seine Spitzenposition verteidigt, bleibt die Konkurrenz spannend. NVIDIA profitiert weiter vom Boom der Künstlichen Intelligenz und hält Silber auf Distanz - wenn auch nur noch knapp. Bitcoin und andere Kryptowährungen rangieren deutlich dahinter; der Bitcoin kommt mit seiner Marktkapitalisierung laut CompaniesMarketCap auf Platz acht. Gerade Silber beweist damit, dass auch klassische Rohstoffe plötzlich zu den wertvollsten Assets der Welt aufsteigen können.
