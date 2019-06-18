Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie 40543008 / FI4000297767
7.24CHF
-0.38CHF
-5.04 %
18.06.2019
SWX
01.10.2025 11:29:24
Nordea Bank Abp Registered Buy
Nordea Bank Abp Registered Shs
12.76 CHF 1.24%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nordea von 15,25 auf 15,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Sofie Peterzens passte ihre Schätzungen am Dienstag an aktuelle Trends und Zinsprognosen an. Der Fokus werde sich am Kapitalmarkttag am 5. November auf die neue Strategie der Bank richten, deren Highlights aber wohl schon mit dem Quartalsbericht veröffentlicht werden dürften./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 22:08 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
Kursziel:
15.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
13.98 €
Abst. Kursziel*:
7.33%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
13.92 €
Abst. Kursziel aktuell:
7.80%
Analyst Name::
Sofie Peterzens
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shs
|11:29
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|23.09.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|7.24
|-5.04%
|11:37
|
Goldman Sachs Group Inc.
Hermès Neutral
|11:32
|
Goldman Sachs Group Inc.
ASOS Sell
|11:30
|
Goldman Sachs Group Inc.
AUTO1 Buy
|11:29
|
Goldman Sachs Group Inc.
Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|11:05
|
Goldman Sachs Group Inc.
Nemetschek Buy
|11:03
|
Goldman Sachs Group Inc.
JCDecaux Neutral
|11:02
|
Goldman Sachs Group Inc.
Ströer Neutral