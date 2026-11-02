Nokia Aktie 472672 / FI0009000681
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Nokia Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nokia auf "Buy" mit einem Kursziel von 13,80 Euro belassen. Die Investitionen der Betreiber sehr großer Cloud- und Rechenzentrums-Infrastrukturen seien für die Unternehmen der Halbleiterbranche der wichtigste Faktor, schrieb Janardan Menon in einer Branchenstudie am Montag. Aussagen von KLA, SK Hynix und ASM seien diesbezüglich positiv zu werten. Berichte über eine Übernahme von Lumentum durch Marvell rückten die Hersteller optischer Komponenten ins Rampenlicht. Marvell sei in gewissen Bereichen ein Konkurrent von Nokia./bek/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 00:45 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Buy
|
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
13.80 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
7.91 €
|
Abst. Kursziel*:
74.51%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
7.96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
73.32%
|
Analyst Name::
Janardan Menon
|
KGV*:
-
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