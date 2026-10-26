Nokia Aktie 472672 / FI0009000681
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26.10.2026 12:08:48
Nokia Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nokia von 8,50 auf 8,80 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Finnen verzeichneten weiter eine hohe KI-Dynamik trotz etwas mauer Quartalsaufträge, schrieb Alexander Duval am Freitag nach den Zahlen./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 19:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Neutral
|
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
8.80 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
7.54 €
|
Abst. Kursziel*:
16.74%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
7.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.33%
|
Analyst Name::
Alexander Duval
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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