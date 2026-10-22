Nokia 6.81 CHF -11.69% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nokia nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 9,53 Euro belassen. Die Eckdaten des Telekomindustrie-Ausrüsters seien stark ausgefallen, schrieb Ulrich Rathe in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Zudem habe das Management optimistische Indikationen für 2027 im Bereich Optik/IP gegeben./rob/edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 06:18 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 06:18 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.