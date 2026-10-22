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22.10.2026 12:47:37
Nokia Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nokia nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 9,53 Euro belassen. Die Eckdaten des Telekomindustrie-Ausrüsters seien stark ausgefallen, schrieb Ulrich Rathe in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Zudem habe das Management optimistische Indikationen für 2027 im Bereich Optik/IP gegeben./rob/edh/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 06:18 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 06:18 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Market-Perform
|
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
9.53 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
7.81 €
|
Abst. Kursziel*:
21.99%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
7.46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.78%
|
Analyst Name::
Ulrich Rathe
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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