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16.11.2026 10:02:16
EURO STOXX 50-Titel Nokia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nokia-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Nokia eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Nokia-Aktie an der Börse HEX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 4.96 EUR. Bei einem Nokia-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2’017.960 Nokia-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Nokia-Anteile wären am 13.11.2026 14’719.00 EUR wert, da der Schlussstand 7.29 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 47.19 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Nokia belief sich zuletzt auf 41.28 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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