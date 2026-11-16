EURO STOXX 50-Titel Nokia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nokia-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Nokia-Aktie an der Börse HEX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 4.96 EUR. Bei einem Nokia-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2’017.960 Nokia-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Nokia-Anteile wären am 13.11.2026 14’719.00 EUR wert, da der Schlussstand 7.29 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 47.19 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Nokia belief sich zuletzt auf 41.28 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch