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09.11.2026 10:02:21
EURO STOXX 50-Wert Nokia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nokia-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Nokia-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren wurde das Nokia-Papier via Börse HEX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 3.26 EUR wert. Bei einem Investment von 1’000 EUR in die Nokia-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 306.466 Nokia-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Nokia-Aktie auf 6.98 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’139.75 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 113.97 Prozent angewachsen.
Nokia markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 39.51 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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