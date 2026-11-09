EURO STOXX 50-Wert Nokia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nokia-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde das Nokia-Papier via Börse HEX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 3.26 EUR wert. Bei einem Investment von 1’000 EUR in die Nokia-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 306.466 Nokia-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Nokia-Aktie auf 6.98 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’139.75 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 113.97 Prozent angewachsen.

Nokia markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 39.51 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch