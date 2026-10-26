Nokia Aktie 472672 / FI0009000681
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Nokia Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nokia von 11,50 auf 10,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der starke Quartalsbericht der Finnen sollte eigentlich Grund zur Freude geboten haben, schrieb Robert Sanders in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Wenn alles gesagt und getan sei, änderten sich die Gewinnerwartungen für 2027 und 2028 allerdings auch nicht mehr spürbar. Anleger müssten zwar nicht besorgt sein, allerdings sei offensichtlich, dass die Nervosität hinsichtlich einer Margenverwässerung beim Netzwerkinfrastruktur-Geschäft mit KI- und Cloud-Kunden zunehme./rob/ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Buy
|
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
10.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
8.12 €
|
Abst. Kursziel*:
23.09%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
8.11 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.33%
|
Analyst Name::
Robert Sanders
|
KGV*:
-
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|7.51
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