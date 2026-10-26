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28.10.2026 10:11:07

Nokia Buy

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nokia von 11,50 auf 10,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der starke Quartalsbericht der Finnen sollte eigentlich Grund zur Freude geboten haben, schrieb Robert Sanders in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Wenn alles gesagt und getan sei, änderten sich die Gewinnerwartungen für 2027 und 2028 allerdings auch nicht mehr spürbar. Anleger müssten zwar nicht besorgt sein, allerdings sei offensichtlich, dass die Nervosität hinsichtlich einer Margenverwässerung beim Netzwerkinfrastruktur-Geschäft mit KI- und Cloud-Kunden zunehme./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 08:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Buy
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
10.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
8.12 € 		Abst. Kursziel*:
23.09%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
8.11 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Robert Sanders 		KGV*:
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10:11 Nokia Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 Nokia Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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23.10.26 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
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