Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’462 -0.6%  SPI 20’388 -0.5%  Dow 52’269 -1.1%  DAX 25’182 -0.8%  Euro 0.9239 0.4%  EStoxx50 6’068 -0.3%  Gold 3’996 -0.7%  Bitcoin 67’094 0.7%  Dollar 0.8253 0.5%  Öl 117.0 3.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Holcim1221405UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335ABB1222171Galderma133539272Partners Group2460882Sika41879292
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Freitagabend
KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Droht Volkswagen der grösste Konflikt in der Firmengeschichte?
Roche erzielt Fortschritte mit Nierenmedikament Sefaxersen
Suche...

Nokia Aktie 472672 / FI0009000681

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Gute Geschäfte 22.10.2026 12:45:37

Nokia-Aktie in Rot: Rechenzentren-Sparte boomt, aber Sparkurs kostet mehr

Nokia-Aktie in Rot: Rechenzentren-Sparte boomt, aber Sparkurs kostet mehr

Der Netzwerkausrüster Nokia stellt sich nach einem überraschend guten Sommergeschäft auf noch höhere Kosten für sein Sparprogramm ein.

Nokia
6.98 CHF 1.59%
Kaufen Verkaufen
Statt mit 800 Millionen Euro dürfte das Programm im laufenden Jahr mit 1,1 Milliarden Euro zu Buche schlagen, teilte das Unternehmen am Donnerstag im finnischen Espoo mit. Zudem kürzt Nokia-Chef Justin Hotard bei den Investitionen. An der Börse wurden die Neuigkeiten negativ aufgenommen.

Die in Helsinki gelistete Nokia-Aktie gibt am Donnerstag zeitweise 5,42 Prozent auf 7,79 Euro nach. Das Papier hatte in der ersten Jahreshälfte einen Höhenflug hingelegt, aber zuletzt stark unter Druck gestanden. Seit dem Jahreshoch von fast 15 Euro Anfang Juni ging es kräftig nach unten. Dennoch ist der Börsenwert in den vergangenen zwölf Monaten fast zwei Drittel auf 45 Milliarden Euro gestiegen. Die Aktie ist deshalb seit September wieder im EuroStoxx 50 gelistet.

Abseits von Sonderbelastungen ging es für Nokia im dritten Quartal deutlich aufwärts. So wuchs der Erlös im Jahresvergleich um zehn Prozent auf 5,15 Milliarden Euro. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn legte um 35 Prozent auf 605 Millionen Euro zu und übertraf damit die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Unter dem Strich stand trotz Sonderbelastungen ein Gewinn von 156 Millionen Euro und damit fast doppelt so viel wie ein Jahr zuvor.

Hotard treibt die Neuausrichtung des Konzerns voran. Ende 2025 hatte Nokia ein Sparprogramm eingeleitet, mit dem die Kosten des Netzwerkausrüsters bis Ende 2026 um 0,8 bis 1,2 Milliarden Euro sinken sollen. Dazu legt das Management den Fokus stärker auf die Vernetzung von Rechenzentren, um von dem weltweiten KI-Investitionsboom zu profitieren. Zuvor hatte vor allem die Lieferung von Netztechnik für Mobilfunkbetreiber im Mittelpunkt gestanden. Deren Nachfrage hatte zuletzt aber geschwächelt.

/stw/zb/stk

ESPOO (awp international)

Weitere Links:

Aktien von Engie und Nokia rücken auf - VW und Wolters Kluwer fliegen aus dem EURO STOXX 50
Nokia-Aktie gewinnt deutlich: Microsoft-Partnerschaft sorgt für Kurssprung
Siemens Energy-Aktie gibt ab: Ex-Nokia-Chef Lundmark für Aufsichtsrat nominiert

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com,Gil C / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen

Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
14:53 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:31 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.10.26 Nokia Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

18:15 Logo WHS Tesla: Roadster fliegt, Gewinn bricht ein – was nun?
09:16 Marktüberblick: Sartorius und SAP nach Zahlen gesucht
08:54 SMI schnuppert bereits am Rekordhoch
08:15 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – 4’000-Dollar-Marke im Fokus
22.10.26 Julius Bär: 15.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf R&S Group Holding AG
22.10.26 Was nach dem ersten Duft bleibt
21.10.26 Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
20.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Roche, Swiss Re
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’036.28 19.66 S5ZB0U
Short 15’345.07 13.79 SQZB4U
Short 15’907.89 8.95 S7WB3U
SMI-Kurs: 14’462.36 23.10.2026 17:30:11
Long 13’816.23 19.40 SSDNBU
Long 13’503.42 13.72 SNB4VU
Long 12’908.09 8.87 BSUBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Nokia am 22.10.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Schock nach Impfstoff-Daten: Moderna-Aktie sackt um ein Viertel ab
UBS-Aktie schwächelt: US-Rechtsstreit um CS-Managerboni wohl gewonnen
BYD-Aktie statt Tesla? Was der Einstieg von Michael Burry für Anleger bedeutet
KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Holcim-Aktie springt hoch: Deutlicher Schub bei Umsatz und Betriebsgewinn im 3. Quartal - weitere Übernahmen
Nestlé-Aktie springt an: Nahrungsmittelriese gewinnt beim Wachstum an Tempo
SpaceX-Aktie stärker: Trotz Trump-Aussage - Ukraine kämpft weiter mit Starlink-Einschränkungen
Micron-Aktie vor der Verdreifachung? Analyst sieht enormes Potenzial - doch Anleger sollten vorsichtig sein
Sika-Aktie verliert trotzdem: Konzern wächst weiter und baut Gewinn aus

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 43/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 43/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.