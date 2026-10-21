Ausblick: Nokia stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nokia wird am 22.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 23 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,063 EUR. Dies würde einem Zuwachs von 530,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Nokia 0,010 EUR je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite erwarten 23 Analysten ein Plus von 4,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 5,06 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 4,83 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

30 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,344 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,120 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 30 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 20,78 Milliarden EUR, gegenüber 19,89 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch