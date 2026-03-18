NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hellofresh nach detaillierten Jahreszahlen und dem Ausblick auf 2026 mit einem Kursziel von 6 Euro auf "Neutral" belassen. Das Ergebnisziel (Aebitda) des Kochboxenversenders für das laufende Jahr sei schwächer als erwartet ausgefallen und dürfte den Konsens um 6 Prozent drücken, schrieb Marcus Diebel am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Potenziellen Anlegern empfiehlt er, zunächst an der Seitenlinie zu bleiben./rob/edh/ag;