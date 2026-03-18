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18.03.2026 09:01:28

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hellofresh nach detaillierten Jahreszahlen und dem Ausblick auf 2026 mit einem Kursziel von 6 Euro auf "Neutral" belassen. Das Ergebnisziel (Aebitda) des Kochboxenversenders für das laufende Jahr sei schwächer als erwartet ausgefallen und dürfte den Konsens um 6 Prozent drücken, schrieb Marcus Diebel am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Potenziellen Anlegern empfiehlt er, zunächst an der Seitenlinie zu bleiben./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 07:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 07:48 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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