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Springer Nature Aktie 41578404 / DE000SPG1003

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18.03.2026 09:09:06

Springer Nature Buy

Springer Nature
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Springer Nature nach Zahlen für 2025 von 29 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Telefonkonferenz im Anschluss an die Geschäftszahlen sei positiv verlaufen, schrieb Steve Liechti in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das Segment Analyse des wissenschaftlichen Verlags verbuche ein gutes, anhaltendes Wachstum. Positiv seien auch die Aussagen des Unternehmens zu den Barmitteln./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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