Springer Nature Aktie 41578404 / DE000SPG1003
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Springer Nature Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Springer Nature nach Zahlen für 2025 von 29 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Telefonkonferenz im Anschluss an die Geschäftszahlen sei positiv verlaufen, schrieb Steve Liechti in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das Segment Analyse des wissenschaftlichen Verlags verbuche ein gutes, anhaltendes Wachstum. Positiv seien auch die Aussagen des Unternehmens zu den Barmitteln./bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Springer Nature Buy
|
Unternehmen:
Springer Nature
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
31.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
17.48 €
|
Abst. Kursziel*:
77.35%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
17.72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
74.94%
|
Analyst Name::
Steve Liechti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Springer Nature
|
17.03.26
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX schlussendlich stärker (finanzen.ch)
|
17.03.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX zeigt sich am Dienstagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
17.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX fällt mittags zurück (finanzen.ch)
|
17.03.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Handelsstart in Rot (finanzen.ch)
|
17.03.26