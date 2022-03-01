Nokia Aktie 472672 / FI0009000681
4.90CHF
-0.20CHF
-3.92 %
01.03.2022
SWX
04.11.2025 06:17:54
Nokia Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nokia von 6,60 auf 7,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Entwicklung im Bereich KI in Netzwerken (AI-RAN) könne zu einer Neubewertung der Finnen führen, schrieb Janardan Menon am Montagabend. Er ging damit auf den jüngsten Milliarden-Einsteg von Nvidia bei Nokia ein./rob/ag/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 11:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
7.20 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
6.10 €
Abst. Kursziel*:
18.03%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
6.04 €
Abst. Kursziel aktuell:
19.21%
Analyst Name::
Janardan Menon
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
28.10.25
|NVIDIA-Aktie dank Milliardendeal im Plus - Nokia springt zweistellig hoch (Dow Jones)
28.10.25
|MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Nokia haussieren nach Nvidia-Einstieg (Dow Jones)
28.10.25
|Nvidia und Nokia arbeiten gemeinsam an neuen KI-Telekommunikationsnetzen (Dow Jones)
28.10.25
|Nvidia steigt mit einer Milliarde Dollar bei Nokia ein (AWP)
28.10.25