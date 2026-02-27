Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
ETF des Monats 27.02.2026 09:30:00

ETF des Monats März 2026 - Silber. Substanz. Schweizer Präzision.

ETF des Monats März 2026 - Silber. Substanz. Schweizer Präzision.

Der ETF des Monats März 2026 ist in Wirklichkeit ein ETP und trifft den Nerv der Zeit. Der ETP auf Leonteq Silver CHF Hedged Index mit der ISIN CH1505562756 bietet Anlegerinnen und Anlegern die Möglichkeit, gezielt in das Edelmetall Silber über ein Anlageprodukt zu investieren.

Silber ist und bleibt als Anlageprodukt interessant, weil es eine Doppelfunktion hat: Es gilt einerseits als Edelmetall und Krisenabsicherung, wird andererseits aber stark in der Industrie genutzt - etwa in der Solar- und Elektronikbranche. Dadurch profitiert Silber nicht nur von wirtschaftlicher Unsicherheit, sondern auch von strukturellem Wachstum durch die Energiewende und technologische Trends. Zudem ist der Markt im Vergleich zu Gold kleiner und volatiler, was für Anleger sowohl höhere Chancen als auch höhere Schwankungen bedeutet.

Das ETP bildet die Wertentwicklung des Leonteq Silver CHF Hedged Index ab. Konkret bedeutet das: Das Produkt investiert indirekt in Silber-Futures und ermöglicht so eine Beteiligung an der Preisentwicklung von Silber, ohne dass Sie physisches Silber kaufen oder lagern müssen. Gleichzeitig wird die Fremdwährung (USD) täglich gegenüber dem Schweizer Franken abgesichert. Dadurch sollen Währungsschwankungen möglichst gering gehalten werden.

Seit Lancierung im November 2025 hat das ETP in einen schwankungsvollen Markt eine Performance von ca. erreicht 63% (Stand 24. Februar 2026). Die laufenden Kosten des Produkts betragen moderate 0,20 % pro Jahr. Diese Gebühr wird automatisch im Produktwert berücksichtigt. Beim Kauf oder Verkauf können zusätzlich bankübliche Transaktionskosten sowie Geld-/Brief-Spreads anfallen.

Wie jede Kapitalanlage ist auch dieses Produkt mit Risiken verbunden. Der Silberpreis kann deutlich schwanken und sowohl steigen als auch fallen. Dadurch kann es zu Kursgewinnen, aber auch zu Verlusten kommen. Jedes ETP von Leonteq ist mit einer robusten Besicherung hinterlegt. Das Pfand wird von der SIX SIS AG verwahrt. Dort wacht die SIX Repo AG über die platzierten Mittel und fungiert insofern als Vertretung der Anleger. Trotz der Währungsabsicherung können geringe Restwährungseffekte nicht vollständig ausgeschlossen werden.

Das Produkt eignet sich für Anlegerinnen und Anleger, die ihr Portfolio mit einem Rohstoffinvestment ergänzen möchten und an der Entwicklung des Silberpreises interessiert sind. Es kann sowohl zur Diversifikation als auch zur gezielten Positionierung in Phasen steigender Rohstoffpreise eingesetzt werden.

Das ETP kann bei allen Schweizer Banken und Online-Brokern gehandelt werden.


Bildquelle: Shutterstock

Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?

Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:

Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat

Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.

Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
Jetzt reinschauen und die Einschätzung vom Experten erfahren!

Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

finanzen.net News

Datum Titel
09:22 Lyten-Übernahme von Northvolt in Schweden abgeschlossen
09:22 ROUNDUP/Träge Konjunktur und US-Zölle: BASF für 2026 vorsichtig - Aktie fällt
09:19 ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Delivery Hero auf 'Outperform' - Ziel 38 Euro
09:19 APA ots news: Kommunalkredit meldet solide operative Performance
09:18 Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax pendelt um Vortagesschluss
09:16 Frankreich: Inflation legt deutlich zu - Jahresrate über 1 Prozent
09:13 ROUNDUP: Reallöhne in Deutschland 2025 weiter gestiegen
09:09 Hypoport-Aktie legt zu: Gewinn soll 2026 weiter steigen
09:05 Aktien Asien: Überwiegend Gewinne vor dem Wochenende
09:05 IAG-Aktie: British-Airways-Mutter erzielt Rekordüberschuss

Top-Rankings

Wenig Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025
Im Depot von Starinvestor Carl Icahn kam es im vierten Quartal 2025 zu kleineren Anpassungen. So ...
Bildquelle: Heidi Gutman/CNBC/NBCU Photo Bank via Getty Images
Q4 2025: Auf diese Aktien setzte Bill Ackman
Im vierten Quartal 2025 hat der Star-Investor Bill Ackman einige Veränderungen in der Zusammense ...
Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert Zurich Insurance Group in Q4 2025
Wie gewohnt hat die Zurich Insurance Group auch im vierten Quartal 2025 ihr US-Aktiendepot veröf ...
Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.