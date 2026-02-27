|ETF des Monats
ETF des Monats März 2026 - Silber. Substanz. Schweizer Präzision.
Der ETF des Monats März 2026 ist in Wirklichkeit ein ETP und trifft den Nerv der Zeit. Der ETP auf Leonteq Silver CHF Hedged Index mit der ISIN CH1505562756 bietet Anlegerinnen und Anlegern die Möglichkeit, gezielt in das Edelmetall Silber über ein Anlageprodukt zu investieren.
Das ETP bildet die Wertentwicklung des Leonteq Silver CHF Hedged Index ab. Konkret bedeutet das: Das Produkt investiert indirekt in Silber-Futures und ermöglicht so eine Beteiligung an der Preisentwicklung von Silber, ohne dass Sie physisches Silber kaufen oder lagern müssen. Gleichzeitig wird die Fremdwährung (USD) täglich gegenüber dem Schweizer Franken abgesichert. Dadurch sollen Währungsschwankungen möglichst gering gehalten werden.
Seit Lancierung im November 2025 hat das ETP in einen schwankungsvollen Markt eine Performance von ca. erreicht 63% (Stand 24. Februar 2026). Die laufenden Kosten des Produkts betragen moderate 0,20 % pro Jahr. Diese Gebühr wird automatisch im Produktwert berücksichtigt. Beim Kauf oder Verkauf können zusätzlich bankübliche Transaktionskosten sowie Geld-/Brief-Spreads anfallen.
Wie jede Kapitalanlage ist auch dieses Produkt mit Risiken verbunden. Der Silberpreis kann deutlich schwanken und sowohl steigen als auch fallen. Dadurch kann es zu Kursgewinnen, aber auch zu Verlusten kommen. Jedes ETP von Leonteq ist mit einer robusten Besicherung hinterlegt. Das Pfand wird von der SIX SIS AG verwahrt. Dort wacht die SIX Repo AG über die platzierten Mittel und fungiert insofern als Vertretung der Anleger. Trotz der Währungsabsicherung können geringe Restwährungseffekte nicht vollständig ausgeschlossen werden.
Das Produkt eignet sich für Anlegerinnen und Anleger, die ihr Portfolio mit einem Rohstoffinvestment ergänzen möchten und an der Entwicklung des Silberpreises interessiert sind. Es kann sowohl zur Diversifikation als auch zur gezielten Positionierung in Phasen steigender Rohstoffpreise eingesetzt werden.
Das ETP kann bei allen Schweizer Banken und Online-Brokern gehandelt werden.
Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin
Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?
Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:
Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat
Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.
Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
Jetzt reinschauen und die Einschätzung vom Experten erfahren!
