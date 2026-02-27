ETF des Monats März 2026 - Silber. Substanz. Schweizer Präzision.

Silber ist und bleibt als Anlageprodukt interessant, weil es eine Doppelfunktion hat: Es gilt einerseits als Edelmetall und Krisenabsicherung, wird andererseits aber stark in der Industrie genutzt - etwa in der Solar- und Elektronikbranche. Dadurch profitiert Silber nicht nur von wirtschaftlicher Unsicherheit, sondern auch von strukturellem Wachstum durch die Energiewende und technologische Trends. Zudem ist der Markt im Vergleich zu Gold kleiner und volatiler, was für Anleger sowohl höhere Chancen als auch höhere Schwankungen bedeutet.

Das ETP bildet die Wertentwicklung des Leonteq Silver CHF Hedged Index ab. Konkret bedeutet das: Das Produkt investiert indirekt in Silber-Futures und ermöglicht so eine Beteiligung an der Preisentwicklung von Silber, ohne dass Sie physisches Silber kaufen oder lagern müssen. Gleichzeitig wird die Fremdwährung (USD) täglich gegenüber dem Schweizer Franken abgesichert. Dadurch sollen Währungsschwankungen möglichst gering gehalten werden.

Seit Lancierung im November 2025 hat das ETP in einen schwankungsvollen Markt eine Performance von ca. erreicht 63% (Stand 24. Februar 2026). Die laufenden Kosten des Produkts betragen moderate 0,20 % pro Jahr. Diese Gebühr wird automatisch im Produktwert berücksichtigt. Beim Kauf oder Verkauf können zusätzlich bankübliche Transaktionskosten sowie Geld-/Brief-Spreads anfallen.

Wie jede Kapitalanlage ist auch dieses Produkt mit Risiken verbunden. Der Silberpreis kann deutlich schwanken und sowohl steigen als auch fallen. Dadurch kann es zu Kursgewinnen, aber auch zu Verlusten kommen. Jedes ETP von Leonteq ist mit einer robusten Besicherung hinterlegt. Das Pfand wird von der SIX SIS AG verwahrt. Dort wacht die SIX Repo AG über die platzierten Mittel und fungiert insofern als Vertretung der Anleger. Trotz der Währungsabsicherung können geringe Restwährungseffekte nicht vollständig ausgeschlossen werden.

Das Produkt eignet sich für Anlegerinnen und Anleger, die ihr Portfolio mit einem Rohstoffinvestment ergänzen möchten und an der Entwicklung des Silberpreises interessiert sind. Es kann sowohl zur Diversifikation als auch zur gezielten Positionierung in Phasen steigender Rohstoffpreise eingesetzt werden.

Das ETP kann bei allen Schweizer Banken und Online-Brokern gehandelt werden.