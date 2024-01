NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nike von 127 auf 120 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der aktuelle Marken- und Produktzyklus des Sportartikelkonzerns befinde sich im Übergang, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht einen verschärften Wettbewerb und reduzierte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (Ebit) für 2024./edh/gl;