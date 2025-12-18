Boeing Aktie 913253 / US0970231058
165.92CHF
-0.60CHF
-0.36 %
13:35:25
BRXC
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
19.12.2025 11:09:25
Boeing Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Boeing von 240 auf 245 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aussichten für die zivile und militärische Luftfahrt blieben günstig, schrieb Seth M. Seifman in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Boeing sei dabei der aussichtsreichste Wert. Dabei bestehe die Aufgabe des Unternehmens einfach darin, mehr Flugzeuge zu bauen und auszuliefern./mf/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 03:16 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 03:16 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Overweight
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 245.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 208.27
|
Abst. Kursziel*:
17.64%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 208.26
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.64%
|
Analyst Name::
Seth M. Seifman
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Boeing Co.
|
18.12.25
|Boeing Aktie News: Boeing reagiert am Abend positiv (finanzen.ch)
|
18.12.25
|Boeing Aktie News: Boeing am Nachmittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
17.12.25
|Donald Trump: US-Luftwaffe kauft der Lufthansa zwei Boeing 747-8 für 400 Millionen Dollar ab (Spiegel Online)
|
17.12.25