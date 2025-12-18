Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’099 -0.3%  SPI 18’001 -0.3%  Dow 47’952 0.1%  DAX 24’182 -0.1%  Euro 0.9320 0.1%  EStoxx50 5’738 -0.1%  Gold 4’325 -0.2%  Bitcoin 70’025 3.1%  Dollar 0.7959 0.2%  Öl 59.9 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche1203204UBS24476758Novartis1200526Alphabet A29798540Swiss Re12688156Partners Group2460882
Top News
Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT, RENK und TKMS im Blick: Neuer HENSOLDT-Auftrag und Analystenlob für Rheinmetall
Keine NVIDIA-Aktien mehr: Warum die SoftBank ihre Position vollständig aufgelöst hat
Nike-Aktie unter Druck: Umsatzplus reicht enttäuschten Anlegern nicht aus
Hypothekarbank Lenzburg-Aktie verliert: Swiss Bankers bleibt unter dem Dach der Hypi Lenzburg autonom
Gold, Öl, Weizen & Co. am Mittag
Suche...

Boeing Aktie 913253 / US0970231058

165.92
CHF
-0.60
CHF
-0.36 %
13:35:25
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.12.2025 11:09:25

Boeing Overweight

Boeing
165.92 CHF -0.36%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Boeing von 240 auf 245 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aussichten für die zivile und militärische Luftfahrt blieben günstig, schrieb Seth M. Seifman in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Boeing sei dabei der aussichtsreichste Wert. Dabei bestehe die Aufgabe des Unternehmens einfach darin, mehr Flugzeuge zu bauen und auszuliefern./mf/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 03:16 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 03:16 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Boeing

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Boeing-Kurs >5 >10 >20
Fallender Boeing-Kurs >5 >10 >20
Zusammenfassung: Boeing Co. Overweight
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 245.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 208.27 		Abst. Kursziel*:
17.64%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 208.26 		Abst. Kursziel aktuell:
17.64%
Analyst Name::
Seth M. Seifman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse