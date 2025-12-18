Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
HORNBACH
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Hornbach Holding nach endgültigen Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 118 Euro belassen. Der Baumarktbetreiber habe schwache Zahlen für das dritte Quartal seines laufenden Geschäftsjahres vorgelegt, schrieb Volker Bosse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Jahresziele habe das Unternehmen unterdessen bestätigt. Zu beachten sei auch, dass Hornbach weiterhin Marktanteile gewinne./mf/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 08:15 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

