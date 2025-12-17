NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
|
17.12.2025 22:33:42
Mittwochshandel in New York: Dow Jones fällt zum Ende des Mittwochshandels
So bewegte sich der Dow Jones schlussendlich.
Der Dow Jones verlor im NYSE-Handel schlussendlich 0.47 Prozent auf 47’885.97 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 18.823 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0.553 Prozent höher bei 48’380.17 Punkten, nach 48’114.26 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 48’387.33 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 47’856.79 Punkten.
Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 1.46 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.11.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 46’590.24 Punkte. Vor drei Monaten, am 17.09.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 46’018.32 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 17.12.2024, einen Stand von 43’449.90 Punkten auf.
Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 12.96 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 48’886.86 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36’611.78 Punkten erreicht.
Dow Jones-Tops und -Flops
Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Chevron (+ 1.89 Prozent auf 149.52 USD), Procter Gamble (+ 1.79 Prozent auf 147.81 USD), McDonalds (+ 1.33 Prozent auf 318.69 USD), Salesforce (+ 1.27 Prozent auf 258.14 USD) und Merck (+ 0.93 Prozent auf 99.18 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Caterpillar (-4.59 Prozent auf 561.89 USD), NVIDIA (-3.81 Prozent auf 170.94 USD), Nike (-2.13 Prozent auf 65.69 USD), Cisco (-2.00 Prozent auf 76.00 USD) und American Express (-1.35 Prozent auf 375.61 USD) unter Druck.
Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 63’781’449 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.657 Bio. Euro.
Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 8.71 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.70 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
