Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
217.95CHF
3.75CHF
1.75 %
13:15:59
SWX
19.12.2025 11:07:27
Siemens Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 Euro belassen. Er rechne mit einem relativ guten Quartal, dessen Ergebnisse weitgehend den Indikationen des Technologiekonzerns entsprechen dürften, schrieb Andre Kukhnin in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Er geht nicht davon aus, dass sich die Ziele für das Geschäftsjahr 2025/26 ändern werden./rob/edh/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 23:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
255.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
236.10 €
|
Abst. Kursziel*:
8.01%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
235.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.28%
|
Analyst Name::
Andre Kukhnin
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
