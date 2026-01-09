Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146
301.28CHF
2.76CHF
0.92 %
13:20:46
BRXC
09.01.2026 11:41:17
Ferrari Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ferrari vor Quartalszahlen von 460 auf 450 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Auslieferungen des Sportwagenherstellers dürften im vierten Quartal zum Vorjahr gesunken sein, schrieb Nicolai Kempf in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem sollte die Einführung neuer Fahrzeugmodelle die Kostenstruktur bis zum Beginn der Auslieferungen ab dem ersten Quartal 2026 belastet haben./edh/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Buy
|
Unternehmen:
Ferrari N.V.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
450.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
324.00 €
|
Abst. Kursziel*:
38.89%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
324.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38.63%
|
Analyst Name::
Nicolai Kempf
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
