Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146

301.28
CHF
2.76
CHF
0.92 %
13:20:46
BRXC
09.01.2026 11:41:17

Ferrari Buy

Ferrari
301.28 CHF 0.92%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ferrari vor Quartalszahlen von 460 auf 450 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Auslieferungen des Sportwagenherstellers dürften im vierten Quartal zum Vorjahr gesunken sein, schrieb Nicolai Kempf in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem sollte die Einführung neuer Fahrzeugmodelle die Kostenstruktur bis zum Beginn der Auslieferungen ab dem ersten Quartal 2026 belastet haben./edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ferrari N.V. Buy
Unternehmen:
Ferrari N.V. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
450.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
324.00 € 		Abst. Kursziel*:
38.89%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
324.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
38.63%
Analyst Name::
Nicolai Kempf 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse