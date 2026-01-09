Ferrari 301.28 CHF 0.92% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ferrari vor Quartalszahlen von 460 auf 450 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Auslieferungen des Sportwagenherstellers dürften im vierten Quartal zum Vorjahr gesunken sein, schrieb Nicolai Kempf in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem sollte die Einführung neuer Fahrzeugmodelle die Kostenstruktur bis zum Beginn der Auslieferungen ab dem ersten Quartal 2026 belastet haben./edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 07:55 / CET



