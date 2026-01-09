Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
8.63CHF
0.00CHF
0.05 %
11:05:30
BRXC
09.01.2026 11:12:50
Enel Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Enel auf "Overweight" mit einem Kursziel von 9,30 Euro belassen. Im laufenden Jahr dürfte sich der positive Trend für europäische Versorger fortsetzen, schrieb Dominic Nash in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Höhere Energiepreise könnten Impulse liefern. KI-Rechenzentren trieben die Stromnachfage nach oben./mf/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 22:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 04:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Enel S.p.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
9.30 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
9.28 €
|
Abst. Kursziel*:
0.25%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
9.24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.65%
|
Analyst Name::
Dominic Nash
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
