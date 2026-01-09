Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’360 0.1%  SPI 18’408 0.0%  Dow 49’266 0.6%  DAX 25’232 0.4%  Euro 0.9315 0.0%  EStoxx50 5’969 1.1%  Gold 4’466 -0.3%  Bitcoin 72’161 -0.7%  Dollar 0.8000 0.2%  Öl 62.5 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Rheinmetall345850Swiss Re12688156Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Top News
TKMS-Aktie stark gefragt: Übernahmeverhandlungen mit Kieler Werft GYNK
Sunrise-Aktie fester: Abbau von bis zu 190 Stellen geplant
Lufthansa-Aktie leichter: Tochter Swiss streicht dutzende Flüge wegen Unwetter
Tecan-Aktie schnellt hoch: Auftragseingang gibt Rückenwind für 2026
So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Freitagmittag am Rohstoffmarkt
Suche...
eToro entdecken

Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757

66.09
CHF
0.07
CHF
0.10 %
09:01:34
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.01.2026 11:40:48

Rio Tinto Sector Perform

Rio Tinto
66.09 CHF 0.10%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto anlässlich der bestätigten Wiederaufnahme von Fusionsgesprächen mit Glencore auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 5900 Pence belassen. Den möglichen Zusammenschluss halte er strategisch für vertretbar, finanziell und operativ jedoch für risikoreich, schrieb Ben Davis in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Die industrielle Logik basiere fast ausschließlich auf der Kupferknappheit und weniger auf kurzfristigen Synergien./edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 03:37 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 03:37 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Rio Tinto plc Sector Perform
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
59.00 £
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
60.42 £ 		Abst. Kursziel*:
-2.35%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
60.47 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-2.43%
Analyst Name::
Ben Davis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse