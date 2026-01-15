Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Nike Aktie 957150 / US6541061031

Nike Equal Weight

Nike
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nike nach Gesprächen im Rahmen der ICR-Konferenz mit einem Kursziel von 64 US-Dollar auf "Equal Weight" belassen. In den 15 Monaten seit dem Amtsantritt von Elliott Hill als Konzernchef sei beim Sportartikelhersteller in Nordamerika ein Wandel im Gange, schrieb Adrienne Yih am Mittwochabend. Dies werde aber durch eine tiefgreifendere Neuausrichtung in China teilweise kompensiert./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 19:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 19:18 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

