Nike Aktie 957150 / US6541061031
52.63CHF
-0.55CHF
-1.04 %
09:00:06
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
15.01.2026 08:19:01
Nike Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nike nach Gesprächen im Rahmen der ICR-Konferenz mit einem Kursziel von 64 US-Dollar auf "Equal Weight" belassen. In den 15 Monaten seit dem Amtsantritt von Elliott Hill als Konzernchef sei beim Sportartikelhersteller in Nordamerika ein Wandel im Gange, schrieb Adrienne Yih am Mittwochabend. Dies werde aber durch eine tiefgreifendere Neuausrichtung in China teilweise kompensiert./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 19:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 19:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 19:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Equal Weight
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 64.00
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
$ 65.57
|
Abst. Kursziel*:
-2.39%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
$ 65.57
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.39%
|
Analyst Name::
Adrienne Yih
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Nike Inc.
|
14.01.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
14.01.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones sackt am Mittag ab (finanzen.ch)
|
14.01.26
|Schwacher Handel: Dow Jones beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
13.01.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
09.01.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nike von vor einem Jahr gekostet (finanzen.ch)
|
09.01.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.ch)
|
08.01.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
08.01.26
|Freundlicher Handel: Anleger lassen Dow Jones am Donnerstagnachmittag steigen (finanzen.ch)