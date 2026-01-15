LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nike nach Gesprächen im Rahmen der ICR-Konferenz mit einem Kursziel von 64 US-Dollar auf "Equal Weight" belassen. In den 15 Monaten seit dem Amtsantritt von Elliott Hill als Konzernchef sei beim Sportartikelhersteller in Nordamerika ein Wandel im Gange, schrieb Adrienne Yih am Mittwochabend. Dies werde aber durch eine tiefgreifendere Neuausrichtung in China teilweise kompensiert./rob/tih/ag;