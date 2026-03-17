|Anspruchsvolle Kunden
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17.03.2026 20:30:36
SGS-Aktie: Chefin sieht Wachstumspotenzial in Nordamerika
SGS will in Nordamerika stark wachsen. In einem Interview mit dem Sender CNBC zeigte sich CEO Géraldine Picaud diesbezüglich zuversichtlich - auch wegen steigender Kundenansprüche.
Das gelte nicht nur für die jüngere Generation, sondern für die gesamte Bevölkerung. Mit der Übernahme von Applied Technical Services (ATS) könne SGS von diesem Trend profitieren.
Generell bleiben laut der CEO die zwei Megatrends Digital Trust und Nachhaltigkeit die zentralen Wachstumstreiber für den Warenprüfkonzern. "In einer Welt voller Unsicherheit verlassen sich unsere Kunden auf unabhängige Bestätigung."
Während das Wachstum in Nordamerika überzeugt, gebe es auch Potenzial in Europa. "Es gibt Industrien wie Rüstung und Flugverkehr, die in Europa wachsen", sagte Picaud. Sie sei für den Markt zuversichtlicher als andere Mitbewerber. Ausserdem wachse SGS als globaler Akteur über alle Regionen hinweg.
Chancen bieten schliesslich auch neue Freihandelsabkommen, etwa zwischen den Mercosur-Staaten und Europa sowie zwischen Indien und Europa. "Wenn unsere Kunden neuen Standards und Vorschriften gegenüberstehen, ist das für uns immer eine neue Chance", sagte die SGS-Chefin.
ls/yz
Baar (awp)
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