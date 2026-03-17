SGS-Aktie: Chefin sieht Wachstumspotenzial in Nordamerika

"Wir sehen in den USA einen Markt mit sehr anspruchsvollen Konsumenten, die zunehmend wissen wollen, was sie konsumieren", sagte Picaud in dem am Dienstag veröffentlichten Gespräch. "Die Menschen wollen nicht nur bei Lebensmitteln wissen, welche Qualität sie haben und wie sie hergestellt wurden, sondern zum Beispiel auch bei Geräten."

Das gelte nicht nur für die jüngere Generation, sondern für die gesamte Bevölkerung. Mit der Übernahme von Applied Technical Services (ATS) könne SGS von diesem Trend profitieren.

Generell bleiben laut der CEO die zwei Megatrends Digital Trust und Nachhaltigkeit die zentralen Wachstumstreiber für den Warenprüfkonzern. "In einer Welt voller Unsicherheit verlassen sich unsere Kunden auf unabhängige Bestätigung."

Während das Wachstum in Nordamerika überzeugt, gebe es auch Potenzial in Europa. "Es gibt Industrien wie Rüstung und Flugverkehr, die in Europa wachsen", sagte Picaud. Sie sei für den Markt zuversichtlicher als andere Mitbewerber. Ausserdem wachse SGS als globaler Akteur über alle Regionen hinweg.

Chancen bieten schliesslich auch neue Freihandelsabkommen, etwa zwischen den Mercosur-Staaten und Europa sowie zwischen Indien und Europa. "Wenn unsere Kunden neuen Standards und Vorschriften gegenüberstehen, ist das für uns immer eine neue Chance", sagte die SGS-Chefin.

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Baar (awp)