Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’065 0.5%  SPI 18’122 0.9%  Dow 47’707 -0.1%  DAX 23’969 2.4%  Euro 0.9045 0.1%  EStoxx50 5’837 2.7%  Gold 5’197 0.2%  Bitcoin 54’323 -0.2%  Dollar 0.7780 -0.1%  Öl 87.5 -4.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Goldpreis stabilisiert sich - Märkte warten auf neue Signale aus den USA
Vatikanbank legt eigene Aktienindizes auf: Neue Benchmarks nach katholischen Werten
Galderma-Aktie: Eigene Aktien zurückgekauft
Henkel-Aktie: Optimismus für 2026
Ausblick: Adobe präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Plus500 Depot

Nike Aktie 957150 / US6541061031

43.45
CHF
-0.15
CHF
-0.35 %
10.03.2026
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.03.2026 07:13:54

Nike Overweight

Nike
43.45 CHF -0.35%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nike von 64 auf 73 US-Dollar angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Analystin Adrienne Yih sprach am Mittwoch von einer eher "unkonventionellen Empfehlung" in eine immense Skepsis hinein. Sie hält das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken aber für deutlich verbessert. Sie lobte die jüngsten operativen Fortschritte und das disziplinierte Management der Amerikaner. Yih erwartet zwar, dass die hohen Erwartungen noch merklich gedämpft werden. Eine negative Kursreaktion hierauf böte aus ihrer Sicht aber eine Kaufchance./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 01:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 04:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Nike

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Nike-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Nike-Kurs >5 >10 >15 >20
Zusammenfassung: Nike Inc. Overweight
Unternehmen:
Nike Inc. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 73.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 56.08 		Abst. Kursziel*:
30.17%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
$ 56.10 		Abst. Kursziel aktuell:
30.14%
Analyst Name::
Adrienne Yih 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nike Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Nike Inc.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07:13 Nike Overweight Barclays Capital
05.03.26 Nike Outperform Bernstein Research
05.03.26 Nike Outperform RBC Capital Markets
21.01.26 Nike Outperform RBC Capital Markets
15.01.26 Nike Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

Nike Inc. 43.45 -0.35% Nike Inc.